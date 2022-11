Ets autònom i tens dubtes sobre el nou règim de cotització per al 2023?

El(CEDEM) de l'ha organitzat per aquest divendres, d'11 del matí a 1 del migdia, unper conèixer tots els detalls del nou sistema de cotització de la reforma per aque entrarà en vigor el 2023, que serà impartit per laEl seminari Nou sistema de cotització pels treballadors autònoms té l'objectiu de conèixer de primera mà i de forma fidedigna tots els dubtes que genera aquesta. Durant el taller hi haurà un torn de preguntes obert per concretar aquelles parts del nou sistema que desperten més confusió.Aquesta proposta formativa és gratuïta gràcies al cofinançament de lai la. Les places són limitades i s'adjudicaran per ordre d'inscripció. Cal fer la inscripció en aquest enllaç