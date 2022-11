Sergi Márquez encapçalarà la candidatura d'ERC a les eleccions municipals de Rajadell

La militància d'deha escollit en assembleacom a candidat a l'alcaldia per a lesdel maig de 2023. Márquez encapçalarà la llista republicana després de ser escollit per unanimitat pels membres de la secció local.Sergi Márquez ési aspira a "transformar Rajadell en un municipi amb valors republicans". "Vull un Rajadell on es posi les persones al centre i on tothom se senti representat i pugui participar-hi", ha detallat l'alcaldable. Segons Márquez, "ara és l'hora de fer un, canviant dinàmiques i fent una gestió eficient dels recursos per fer un Rajadell més innovador i inclusiu".Per al candidat és clau oferir "unqui vulgui participar-hi i on s'acollirà totes les veïnes i veïns que vulguin sumar-s'hi".Sergi Márquez és enginyer en una, participa activament en el moviment veïnal del seu nucli i és regidor de l'Ajuntament de Rajadell des de 2011.