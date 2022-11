BonÀrea obrirà a Castellgalí un supermercat i una gasolinera

El grupha escollitper obrir-hi un supermercat i una gasolinera al peu de la carretera, una notícia que es rep amb satisfacció des de l'Ajuntament del municipi, que ja feia temps que treballava perquè una gran cadena s'instal·lés a Castellgalí.El 28 d'octubre passat BonÀrea va culminar la compra de la parcel·la, de 6.180 m2 i ubicada al, entre els carrers de Jacint Verdaguer, Maria Aurèlia Capmany, Montserrat Roig i Font del Salom.En aquest espai, l'empresa hi preveu construir un edifici per allotjar-hi unaamb productes frescos i fruita d'uns 300 m2 i un magatzem de 150 m2. També, unaBonÀrea, amb sortidors de benzina, gasoil i adBlue,de vehicles, màquines d'aspiració,i box per recollir les compres fetes a Bonarea.com les 24 hores del dia els 7 dies de la setmana.Es tracta d'una parcel·la que ja tenia la qualificació d'. Actualment, BonÀrea està redactant elper demanar la llicència i les obres haurien de començar el gener de l'any vinent. L'establiment entraria en funcionament durant el 2023., alcalde de Castellgalí, es mostra satisfet per l'aposta de BonÀrea per Castellgalí. "Aquest establiment donarà servei a tot el municipi i valorem molt positivament que, a banda de la gasolinera, s'hi podrà trobar també un supermercat amb", ha dit. Segons el batlle, "era una necessitat reclamada pels veïns, que ara no hauran de moure's del municipi a l'hora de comprar i tindran la llibertat d'escollir si els encaixa o no en el seu dia a dia".Gimeno es congratula que sigui BonÀrea l'empresa que aterra al municipi. "És una empresa ambi una xarxa de distribució propera; això ens fa especialment contents", diu, i remarca que el supermercat i la gasolinera donaran servei als treballadors del polígon i a tot el veïnat, que hi podrà arribar en cotxe o en bus urbà, que té una parada al carrer de Jacint Verdaguer.