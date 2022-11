Es presenten noves iniciatives per donar a conèixer el calderí Néstor Almendros

Tot i no haver nascut ahi va passar llargues temporades abans i després de lai a més, les seves cendres romanen al petit cementiri del poble des del març del 1992, quan va morir a. Aquesti cinematògraf de primer nivell fou l'any 1979 el primer català i espanyol en rebre uni ara se'l vol tornarà a recordar tant en la seva persona, com en la seva feina innovadora com a poeta de la llum.Néstor Almendros ha tornat a ser homenatjat aquest dissabte al centre cívic del poble amb la projecció del seu, càmera en mà i filmat a Cuba el 1960, Gente en la playa.A l'acte d'homenatge i record hi han estat presents i hi han intervingut el director de l'Escola de Cinema del Moianès, el cubà; un amic seu, el calderí Joan Serra; el narrador de la història local, i el president de Cineclub Manresa,Paral·lelament als actes s'hasobre l'oscaritzat amb textos i una selecció de fotografies dei text del crític i historiador cinematogràfic gallec. També s'ha donat a conèixer un videoclip d'un minut per mostrar el vincle profund entre l'artista i Calders, i que està previst que serveixi com a eina de difusió a les xarxes.Tothom ha estat d'acord en reivindicar la seva figura i la seva obra. Almendros va intervenir com a director de fotografia ende primer ordre amb directors americans, francesos, italians, cubans i espanyols. "Amic dels seus amics", com va reconèixer Serra, "aquest país demostra una vegada més que mai un es profeta a la teva terra".Entre les novetats, tal i com ha anunciat l'Ajuntament, destaca la creació d'unque porti el seu nom, l'adequació d'un espai isobre el cinema, la seva obra i la seva persona a la Fàbrica de Calders, ara de propietat municipal. Finalment, també es vol incentivar i potenciar que el poble formi part de la, com ja ho és Manresa, per facilitar els rodatges de films i sèries al poble.