El surienc Josep Garcia guanya el seu quart EnduRoc a les Comes

Aquest cap de setmana, la finca dedes'ha convertit per 12è any consecutiu en el bressol de l'enduro al nostre país amb la celebració de la dotzena edició de l'. La d'enguany ha estat la, amb 800 pilots, amb rècord absolut de participants des que es va crear l'any 2010.Més 800 inscrits, entre aficionats i professionals, han recorregut elque l'equip de les Comes ha preparat per aquest cap de setmana, un terreny amb molta pols, però amb zones molt diverses, incloent-hi, salts, corriols, camins amples i zones de roques, ha permès a tots els participants gaudir d'una gran jornada d'El suriencha vençut a l'EnduRoc per quarta a vegada, igualant el nombre de victòries del pilot del Maresme. El pilot deva vèncer la prova del 2016 i va revalidar el títol el 2019. Des d'aquell any, el surienc ha estat imparable aconseguint la victòria el 2021 i ara també proclamant-se vencedor d'aquesta dotzena edició.A més, les seves victòries sempre han estat dobles, ja que cada any que ha guanyat, ho ha fet de les dues principals curses del cap de setmana, la(dissabte) i l'EnduRoc (diumenge). Per tant, també és el quart doblet del pilot surienc en aquesta prova.Tot i els èxits assolits, la victòria no ha estat fàcil, ja que la disputa per la primera posició s'ha mantingut al llarg de tota la primera volta i els primers kilòmetres de la segona. Fins aquell moment, el pilot de GasGasha pogut aguantar en primera posició tot i la pressió constant del Josep Garcia a poca distancia. Un cop el surienc l'ha pogut avançar l'avantatge de córrer sense pols li ha permès distanciar-se i aconseguir una clara victòria.El pilot de Sherco, actual campió d'Espanya E1, ha fet una gran tercera posició, seguit del recent campió d'Espanya E3de l'equip WP Eric Augè i deamb Husqvarna.Cal destacar també la bona carrera de la pilot manresanaamb l'equip Rieju. L'actual subcampiona del món i sis vegades seguides campiona estatal s'ha coronat amb la primera posició dei entre els primers 25 scratx en una cursa on hi han participat alguns dels millors pilots del món.Per primera vegada amb 500 pilots, la categoria d'ha arribat al límit de capacitat marcat per l'organització. Aquesta prova de gran atractiu ha anat creixent els últims anys gràcies a la innovadora sortida en format EnduRoc. En aquesta, un quad dona pas d'un en un als participants, combinant l'espectacularitat d'una sortida de gran format amb la màxima seguretat pels corredors. En aquesta cursa hi ha participat des de joves pilots de 16 anys, fins a veterans del enduro amb més de 60 i 70 anys.