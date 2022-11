Empat just entre el CN Manresa Fibracat i el CN Sant Feliu B (11-11)

Fitxa tècnica

- CN Manresa Fibracat: M Sala, R Solernou 2, S Quirante 6, B Yerro , A Toribio, J Sánchez, M Piqué 1, C Gonzalez, N Serracanta, J César, G Vadillo 1 i I Peirón 1.

- CN Sant Feliu B: A Caballero, C Johanna, BP Gutiérrez 1, G Montserrat, M Bernadete, L Kay 3, RE Day, A G Mondelius, SC Wang 2, S Jordi 3, J Sistachs 2

- Arbitratge a càrrec d'A Diaz i A Olmos.

- Parcials: 4-2, 1-2, 4-5, 2-2.



Després d'un bon inici del, que, amb gols de, dos, i, arribaven a la fi dels primers vuit minuts amb un 4-2 esperançador, sobretot pel joc i haver desaprofitat una pena màxima, el partit es va igualar en el segon període que cauria a favor delper un mínim 1-2, amb gol bagenc de. Amb un mínim 5-4 s'arribava a l'equador del partit.Després del canvi de camp, el partit s'ha convertit en un autèntic intercanvi de gols, que, per la mínima, afavoria les visitants, que aconseguien que s'arribés al darrer quart amb empat a 9 en el lluminós. Els gols de les amfitriones en aquest període han estat anotats per Quirante, dos,i Solernou.Només quedava un període i ambdós sets han sortit convençuts d'assolir la victòria. Per dos cops es posaven per davant les visitants, i per dos cops empataven les de, amb dos gols de Quirante. Encara quedava un minut escàs, quan les de Sant Feliu han desaprofitat una pena màxima. Ja dins del darrer minut, el CN Manresa Fibracat disposava d'una superioritat que les podia donar els punts, però tampoc no l'han aprofitat, de manera que el partit ha finalitzat amb empat a 11.