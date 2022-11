Final apoteòsic del CN Manresa contra el CN Caldes (13-12)

Fitxa tècnica

- CN Manresa: E Cruz, G Fernàndez 2, M Puerta 2, R Ruiz, R Serra, O Muns, L Mayol 1, A León 2, X Pelegrín 1, A Noguera 4, A Estany 1, I Rey, A Fernàndez.

- CN Caldes: A: A Rodríguez, E Val 1, O Sanz, C Ariel, A Holgado, A López 2, S Vicario, O Nonell 1, D Hernández, G Modrego 4, O Vades, C de la Cerdà 4, I Siais.

- Àrbitres: Arnau Olmos i Adrià Diaz. Van assenyalar 8 expulsions als locals, contra 18 i 3 penals als visitants.

- Parcials: 1-4, 2-1, 2-3, 8-4.



Elha aconseguit una victòria apoteòsica aquest diumenge contra el. Els manresans han aconseguitquan perdien de quatre gols en l'últim quart, per mantenir-se líders i invictes a la categoria.El primer quart ja feia pensar en les dificultats que es podien trobar els manresans per superar al Caldes. Un 1-4, després de desaprofitar una pena màxima posava les coses costa amunt per als de casa. El gol del CN Manresa anotat perEl segon quart semblava que les coses s'adreçaven per als de Torilo, que amb dos gols de, anotaven un parcial de 2-1 i donaven esperances de triomf cara a la segona meitat del partit.Després del canvi de camp, un nou parcial a favor dels vallesans posava les coses molt difícils per als amfitrions. Un 2-3 amb gols dels del cor de Catalunya obra deS'arribava al darrer quart tres gols per sota. però l'esperit vencedor dels jugadors del CN Manresa, ajudats per lapersonals dels visitants han propiciat el miracle. Només començar, els del CN Caldes anotaven el 5-9, que posava la victòria manresana gairebé impossible. Peròsi hi ha fe. Noguera, per dos cops,feien que del 6-10 es passes al 9-10. L'esquerrà, en superioritat, feia l'empat.Un temps mort del tècnic visitant aturava la remuntada, i aconseguia que tornessin a escapar-se en el marcador fins al 10-12. Llavors ha arribat el més difícil. Noguera i dos gols defeien que el marcador donés un tomb i, a només 8 segons per al final, els manresans aconseguien que els punts fossin per a ells tot mantenint-se invictes.