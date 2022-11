Noahtada de líder del CE Manresa a Mallorca (0-2)

Elha aconseguit una nova victòria a, que li permet assolir eldesprés d'un partit molt seriós a, que ha encaminatamb dos gols al primer temps i que ha sabut mantenir la defensa en el segon període.Com en els darrera partits, el CE Manresa s'ha avançat de seguida en el marcador. Al minut 13, Noah rematava, inapelable, una centrada des de la dreta al fons de la porteria des de l'àrea petita per posar els homes dedavant en el marcador. Abans, al minut 10, la defensa local treia de sota la porteria un xut d'que entrava a gol.El segon gol tindria els mateixos protagonistes. Fregant la mitja hora de joc, Acedo feia unaa Noah, que superava el porter i marcava a porta buida. El 0-2 deixava la victòria molt encarada per als blanc-ivermells.A la segona part, els manresans han sabut contenir el partit amb una bona defensa, però també han tingut les seves oportunitats de gol. Al minut 57, un xut deha estat enviat a córner pel porter local. Tres minuts més tard, era una centrada enverinada d'la que ha estat a punt de pujar al marcador.Eldels jugadors del CE Manresa ha permès arribar al final de partit sense donar als mallorquins més oportunitats de gol.Amb aquesta victòria, conjugada amb la increïble derrota delcontra elper 0-6, el CE Manresa es posa líder del grup 3 de Segona RFEF a l'espera de la disputa dels partits deli elque, com a molt, els empataran a punts al capdavant de la classificació. La propera setmana, el CE Manresa rebrà el Badalona al Congost.