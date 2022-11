Sant Fruitós inicia les obres de la segona fase de reurbanització del carrer del Padró

Aquest dilluns s'iniciaran les obres de la segona fase dede, en el tram comprès entre el carrer Sant Benet i el carrer Sallent.Els treballs consistiran principalment en la, lai laexistent.Les obres s'executaran en dues fases. La primera de les fases, que començarà dilluns, es realitzarà en el tram comprès entre el carrer Sant Benet fins al carrer que dirigeix a la plaça de la Vila, per la. És previst que aquests treballs finalitzin durant el mes de febrer. Un cop finalitzada la primera fase s'iniciaran els treballs de reurbanització del segon tram, que compren des de la part posterior de la plaça de la Vila fins al carrer Sallent.Mentre s'executin els treballs, hi haurà diferentsque seran degudament senyalitzades i es facilitaran itineraris alternatius.Els veïns que disposen de guals en els trams afectats per les diferents fases de les obres, i que no en podran fer ús mentre s'executin els treballs, quedarande guals per a l'exercici 2023 i se'ls habilitarà una, per tal que en puguin fer ús mentre s'executin els treballs.Les obres d'aquesta fase s'han adjudicat per un import de 758.846 euros. La següent fase prevista en aquest àmbit contempla executar la reurbanització de la plaça Lluís Espinal.