La Tómbola de la Marató de TV3 buida els prestatges i recapta uns 7.500 euros

La cua de gent que hi havia formada per adquirir tiquets abans que laobrís al matí ja feia preveure que, un any més, la tradicional parada solidària dea la Fira de Sant Andreu seria un èxit. I així va ser.Després d'un dissabte intens de venda de tiquets per adquirir lots i productes oferts pels comerços de, els prestatges de la gran parada de la plaça de Crist Rei van quedar totalment buits. S'havia venut fins a l'última papereta. Havien volat paneres espectaculars de productes, ninos gegantins, samarretes de bàsquet i de futbol signades pels jugadors, jocs, estris, ginys, plantes i fins i tot tiquets de pàrquing.A falta de fer el recompte final de la recaptació, els responsables de Manresa per la Marató calculen queque aniran íntegrament destinats a la Marató de TV3 que, enguany, tractarà sobre les malalties cardiovasculars.