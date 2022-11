El CB Navàs Viscola aconsegueix el tercer triomf consecutiu a la pista del Plus Ultra Roser (57-66)

Més bàsquet

Elha sumat aquest dissabte la seva tercera victòria consecutiva després d'imposar-se, 57-66, a unque no ha posat les coses gens fàcils als bagencs.El partit s'ha desenvolupat amb diferències mínimes a favor deldurant tot el partit que s'ha ampliat en el darrer quart, i ha evitat als bagencs una sorpresa d'última hora. El primer quart ha finalitzat amb 3 punts d'avantatge per als visitants, que s'han reduït a 1 abans d'anar als vestidors. Al final del tercer quart les coses no han millorat massa i s'ha arribat al tram final del partit amb tot per decidir, 49-51.Ha estat en el quart definitiu quan els navassencs han estripat el partit amb un parcial de 8-15, que els ha permès encarar el final del partit amb més garanties.ha estat el jugador més valuós per part bagenca amb 18 punts, 7 rebots i 5 assistències.Amb aquesta victòria, el CB Navàs es consolida en tercera posició, amb 6 victòries i 3 derrotes, només darrere deli el, que compten amb només 1 derrota. A la propera jornada, el CB Navàs rebrà l', dissabte a 2/4 de 8 del vespre.