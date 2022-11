Manresa dona la benvinguda al Nadal

Des de divendres que cremen i des de dijous que patinen, però no ha estat fins aquest dissabte queno ha inaugurat elsi lade la plaça Sant Domènec. Ho han fet l'alcalde,, la presidenta de la UBIC,, i la regidora de Comerç,, acompanyats de, representant del patrocinador principal Guixés Energia.Un compte enrere ha donat pas a l'interruptor dels llums, i una exhibició de la patinadoraha posat de llarg la pista de gel que acompanyarà el Nadal manresà fins al 15 de gener. Amb 300 metres quadrats, serà la principal dinamització d'hivern de Manresa, juntament amb els llums de Nadal.Tot plegat durant un cap de setmana deque ha sumat aquest dissabte laamb laa la plaça Crist Rei, amb cua de gent des de primera hora, elde la, un concurs de fotografia de llums de Nadal organitzat peri diverses entitats de caire solidari. També aquest cap de setmana, el diumenge, se celebrarà la, amb vermut, menú especial, concert, i sessió de tardeo a la Baixada dels Drets.Manresa s'ha submergit de ple en el calendari festiu, amb un cap de setmana intens amb la Fira de Sant Andreu, actes per a la Marató de TV3, concursos d'aparadors, i l'encesa de llums i l'estrena de la pista de gel.La Fira de Sant Andreu té més de 60 artesans al primer tram, i prop de 30 paradistes al tercer tram, juntament amb una desena de remolcs recreatius i d'alimentació al segon. La Fira hi serà fins a diumenge, dia en què eli oferirà descomptes especials.