Dissabte negre del bàsquet bagenc a la Copa Catalunya

La Salle perd contra un líder molt sòlid

Els artessencs, desconeguts a Sabadell

Derrota cruel del CB Vilatorrada a Mollerusa

Més bàsquet

La 9a jornada de lano ha estat gens bona per als tres equips bagencs de la competició.ha perdut a casa contra el líder73-81, Eltambé ha caigut, en aquest cas clarament a la pista del83-66, i elho ha fet d'una forma més ajustada aper 62-59.ha perdut contra el líder del grup CB Alpicat en un partit que sempre ha anat per darrere en el marcador i que quan s'ha acostat als del Sagrià, els visitants han sabut respondre amb solvència mantenint la tranquil·litat.Tot i que els manresans han arribat a perdre de 12 punts de diferència, 17-29 al minut 4 del segon període, han lluitat tot el partit i a l'últim quart ha arribat a situar-se a només 1 punt en dues ocasions, 64-65 al minut 3 i 69-70 al minut 7, però la reacció no han fructificat i el partit ha marxat cap a, 73-81.Els màxima anotadors locals han estatamb 17 punts iamb 10.Elno ha tingut el seu dia a la pista del. Després d'una cistella per part de cada equip, els locals han agafat la directa i no han deixat que els del Bages se'ls acostessin al marcador. De fet, les dues úniques vegades que ho han fet, al segon quart, han continuat amb períodes de sequera anotadora, que s'han repetit al tercer i quart període.Així, elshan arribat a la màxima diferència del partit a dos minuts per al final, 76-54. A partir de llavors, amb tot decidit han tret el peu de l'accelerador fins al 83-66.Del CB Artés,ha anotat 15 punts in'ha fet 13.Elha perdut a Mollerusa un partit que ha arribat a dominar de 13 punts de diferència, 11-24, durant l'últim minut del primer quart, i que ha dominat gairebé tot el temps, malgrat un tercer i últim quarts molt discrets.Excepte uns minuts del tercer quart coincidint amb una sequera anotadora, en que els dels'han posat per sobre discretament, 41-39 a falta de menys de dos minuts, quan els visitants semblava que havien reaccionat, una novaen el tir durant el darrer quart ha permès alafrontar el darrer minut per davant i endur-se la victòria, 62-59., amb 14 punts, ha estat el màxim anotador del CB Vilatorrada, seguit de, amb 10 punts.Després d'aquesta jornada, el Grup Via CB Artés es manté en segona posició amb 6 victòries i 3 derrotes a l'espera del que faci eldiumenge, i La Salle Manresa S. Gol i Terra Endins CB Vilatorrada comparteixen vuitena plaça amb un balanç de 4 victòries i 5 derrotes, a l'espera dels partits de diumenge.