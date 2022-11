Pedro Martínez: «Marxo content de l'esforç, però no puc estar satisfet pel resultat»

Jaka Lakovic creu que la victòria del seu equip ha estat justa

El tècnic del, ha analitzat positivament la posada en escena del seus jugadors contra el Gran Canaria , tot i que ha trobat a faltar una defensa millor. "Hauríem d'haver jugar amb més físic", ha comentat Martínez. En línies generals l'entrenador de l'equip manresà creu que els seus jugadors han fet un bon partit "malgrat alguns errors". De les errades, Martínez s'ha mostrat més preocupat pelsque pels ofensius. També ha reconegut que sense aquests errors la victòria s'hauria quedat igualment aja que els locals "han estat millors".Sobre els debutants a la Lliga Endesan'ha dit que "ho han intentat i han jugat amb bona mentalitat. A dia d'avui no els podem demanar res més". Martínez continua esperant l'arribada d'un altre pivot que ajudi l'equip.no ha tingut minuts aquesta tarda al Gran Canaria Arena. L'hispanodominicà no té cap lesió i l'absència de minuts es deu purament a una decisió tècnica.L'entrenador del Gran Canaria,, ha lamentat el mal inici del seu equip. Sobretot pel què fa a la mentalitat. "No hem començat bé", ha valorat l'eslovè. Lakovic ha parlat de partit "trampa" ja que si bé el Baxi Manresa passa per dificultats ja va demostrar contra el Baskonia què pot fer. Però després, els locals s'han recuperat i han guanyat el partit "de forma merescuda".