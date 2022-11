El BAXI Manresa no pot amb el festival ofensiu del Gran Canaria (99-88)

Més bàsquet

Elha estat capaç de competir durant molts minuts contra elperò no ha estat suficient per sumar una nova victòria a la. Els illencs han estat més encertats en els moments claus i han estat capaços de trobar recursos en els moments que els bagencs podien acostar-se al marcador. Tot i la derrota, l'equip bagenc ha. Diversos jugadors han mostrat que poden ser útils. Davant rivals de nivell inferior al conjunt deels resultats haurien de millorar.El Baxi Manresa ha sortit amb. El Gran Canaria, amb Andrew Albicy, Nico Brusino, AJ Slaughter, Khalifa Diop i John Shurna. Els dos equips han començat tutejant-se (8-7, minut 4). Quan es portaven quatre minutsha fet el seu debut en una tongada de canvis que també ha duta la pista. L'entrada d'aquests dos jugadors ha coincidit amb una primera estirada dels bagencs. Dos triples seguits, obra de Ferrari i Wazcynski, mostraven que el Baxi Manresa volia ser més proper al partit contra el Baskonia que no pas al del Benfica.ha seguit fent rotacions. La segona unitat ha aconseguit obrir una mica de forat. Al final del primer quart, l'equip bagenc tenia cinc punts al seu favor (20-25).El Gran Canaria ha sortit decidit a igualar la situació.han fet mal al Baxi Manresa en començar els segons deu minuts. Els dos jugadors han estat claus en la remuntada del seu equip (30-27, minut 12). Els manresans no s'han deixat anar. Harding ha tornat a acreditar les seves condicions d'anotador per mantenir el partit igualat.també se sumava a l'atac i un triple del nord-americà empatava a 32 (minut 15). Aquests tres punts no han estat un punt d'inflexió a favor del Baxi Manresa. L'escenari ha estat justament el contrari. El Gran Canaria s'ha mostrat molt superior. Un parcial de 17-5 obria un perillós forat en contra dels interessos bagencs. Els de Pedro Martínez han sabut reaccionar al darrer minut abans del decans i amb sis punts seguits tornaven de nou dins el partit (49-43).Brusino ha seguit molt lluït en atac. Després d'uns minuts en què les distàncies es mantenien, l'argentí ha carregat amb la responsabilitat anotadora del seu equip. A Brusino l'ha secundat Barcerowski. Per part del Baxi Manresa, Wazcynski i Harding intentaven replicar. La dinàmica, però, afavoria els locals (67-56, minut 25).s'ha sumat al festival de triples del Gran Canaria quan semblava que el Baxi Manresa es podia acostar al marcador. Els de Pedro Martínez ho seguien intentant, però cada cop que es posaven al llindar dels deu punts apareixia algun jugador canari que feia una nova estrebada al marcador. La diferència de tretze punts al final del tercer quart deixava el partit molt complicat al Baxi Manresa (80-67).Els locals han aconseguit arribar fins els setze punts al seu favor. Vaulet he tret el seu punt d'honor per intentar el què semblava impossible. L'argentí ha sumat sis punts gairebé seguits i ha ajudat en el rebot. Una tècnica a la banqueta del Gran Canaria posava el 84-76 amb més de sis minuts per jugar. Novament, el triple ha estat un aliat per als deen un moment en què el partit ja no estava tan decidit com podia semblar poca estona abans. Waczynski ha estat un altre dels que es resistia a què el partit arribés al tram final amb tot decidit. Dos triples del jugador polonès obrien un darrer fil d'esperança al cantó manresà. No han estat suficients per canviar el signe del partit. 99-88 en un partit que deixa millors sensacions de les que indica el marcador final.Incidències: Daniel Hierrezuelo, Javier Torres Sánchez i Andrés Fernández Carretero han estat els àrbitres del partit.ha quedat fora de la convocatòria. Pedro Martínez ha rebut un homenatge per part del Gran Canaria en ser l'entrenador amb més partits dirigits a la banqueta insular.