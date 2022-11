El Manresa CBF reprèn el camí de la victòria contra el Joventut Les Corts (55-48)

Més bàsquet

Elha aconseguit aquest dissabte un important triomf contra elper 55-48 en un partit amb molt baix percentatge de tir que només ha afavorit a les manresanes en l'últim quart. Important triomf per com s'ha aconseguit, patint, i perquè es recupera el camí del triomf després de lesEl partit ha començat amb intercanvi de cistelles fins que les visitants s'han desenganxat en el marcador i han aconseguit uns impressionants 26 punts en elfins a situar-se 9 per sobre. A partit d'aquí les barcelonines han dominat el partit fins a mig últim quart.Entremig, al minut 4 del, 28-29, al minut 3, 33-34, i al minut 4 del, 35-36, les locals s'han posat a un punt de Les Corts, però les visitants sempre han reaccionat sense deixar-se atrapar.Això no obstant, no ha passat en els moments decisius del partit. En tot l', les barcelonines només han anotat 4 punts i les del Bages ho han aprofitat, per acostar-s'hi, superar-les i, fins i tot aconseguir la sevacoincidint amb el final del partit, 55-48. Les visitants han quedat encallades amb 47 punts a 6 minuts per al final, 41-47, i només han pogut anotar un punt més, mentre que el Manresa CBF en feia 14.Mar Martí ha estat la màxima anotadora del partit amb 11 punts. Judit Ortiz i Sira Beltran n'han fet 10, mentre que Paula Barghout s'ha quedat en 8.