L'ICS Catalunya Central homenatja els professionals jubilats entre el 2019 i el 2022

L'(ICS) de la Catalunya Central ha celebrat aquest dijous un acte d'homenatge als 137entre el 2019 i el 2022. La jornada tenia lloc habitualment cada any, però a causa de la pandèmia no s'han pogut celebrar les darreres edicions. L'acte de reconeixement a la trajectòria professional (2019-2022) va aplegar ahir unes 160 persones, entre jubilats i equips directius, a la Torre Busquet de Manresa.La jornada –presentada per la cap de Comunicació de l'ICS Catalunya Central,, i dinamitzada pel comunicador– va arrencar amb la intervenció de la directora del Servei d'Atenció Primària (SAP) Anoia,, que va destacar que "l'essència de laes troba en entorns rurals, perquè és allà on el seguiment als pacients i la longitudinalitat prenen més sentit que mai". El metge, ja retirat,i la infermera Mariavan parlar en nom dels professionals jubilats de l'Anoia en aquest període (18); van recordar els canvis viscuts a l'atenció primària i la humanitat dels companys amb qui van treballar tants anys.Del, la metgessai el radiòlegvan representar la resta de companys jubilats (72). Durant la seva intervenció, van resumir la seva trajectòria professional a través del record dels moments més destacats, com la creació de les àrees bàsiques de salut o la pandèmia de la Covid-19. La directora del SAP Bages,, va traslladar als professionals jubilats un missatge d'"admiració, respecte i agraïment" per la feina feta durant tants anys als equips d'atenció primària, dels quals va dir "n'heu sigut el motor. És un orgull que formeu part d'aquesta gran família".Finalment, van pujar a l'escenari la treballadora sociali l'administrativa, extreballadores de l'ICS a Osona, en representació de tots els jubilats del SAP (42). Les va acompanyar la directora del SAP,, que va felicitar els professionals sanitaris "per haver-se adaptat ràpidament a les necessitats de la població davant un escenari tan desconegut com ha estat la pandèmia", i va agrair-los el compromís amb companys i ciutadania. Rico va recordar com es va viure la introducció de treballadors socials al sistema sanitari, amb moments durs "perquè la gent no estava acostumada a treballar en equip", i Tió va fer un repàs dels canvis de rol que han viscut els i les administratives a l'atenció primària.La gerent de l'ICS Catalunya Central,, va ser l'encarregada de cloure l'acte reivindicant "el llegat que deixeu tots i totes les professionals que heu treballat a la casa, jo he après de vosaltres", i també va fer una crida a represtigiar l'especialitat de medicina familiar i comunitària. Abans de la seva intervenció, la van acompanyar Martí Huerta i Isabel Serra, com a representants dels treballadors jubilats de la seu de la Gerència Territorial (5).