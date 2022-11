La Mostra de Cinema Espiritual de Catalunya es clourà enguany a Manresa

Van arribar de nit

La Mostra de Cinema Espiritual de Catalunya

Com a part dels actes de commemoració de l'estada d'a la ciutat, lafarà la seva cloenda el pròxim dimecres 30 de novembre a les 6 de la tarda alde. En aquest acte, es projectarà la pel·lícula Van arribar de nit, d'Imanol Uribe, en versió original (castellà) i subtitulada al català. El film serà presentat per, director delde Sant Ignasi de Manresa, i anirà precedit per les intervencions de, director general d', i de, alcalde de Manresa. Les entrades són gratuïtes fins omplir l'aforament.Dins de la programació de la Mostra de Cinema Espiritual de Catalunya i en el marc del projecte, Manresa també ha acollit la projecció de Déu és dona i es diu Petrunya amb la col·laboració deel passat 20 de novembre a l'Auditori de la Plana de l'Om, i l'Enigmàrius La Paraula Ignasiana, conduït per l'escriptorsobre el vocabulari ignasià a l'Institut Lluís de Peguera de Manresa el 16 de novembre.La pel·lícula d'Imanol Uribe va ser llançada l'any 2021, i narra la història de la Lucía, l'única testimoni de la. La matinada del 16 de novembre de 1989, en plena guerra civil, sis sacerdots jesuïtes -entre ells el teòleg de la teoria de l'alliberament- van ser assassinats a la(UCA). El Govern culpabilitza la guerrilla del(FMLN), però una dona desmenteix la versió oficial: l'empleada de la neteja de l'UCA, que ha vist els veritables assassins: l'. Aquella mirada femenina serà clau per esclarir la veritat i fer justícia.Més enllà del seu rerefons polític i social, és una història de personatges, de la seva lluita per fer justícia amb majúscules i per mantenir la veritat davant de tot.La 19a Mostra de Cinema Espiritual de Catalunya, organitzada per la Direcció General d'Afers Religiosos de la Generalitat de Catalunya, se celebra del 15 al 30 de novembre, amb un cartell deque es podran veure presencialment i en línia. Les pel·lícules es projectaran en 38 sales arreu de Catalunya, en concret en 25 municipis.La 19a Mostra de Cinema Espiritual inclou dos cicles. El primer, Dones, espiritualitat i religions conté una sèrie dei en què les protagonistes principals també són dones. Així es projectaran les pel·lícules La (des)educació de Cameron Post, Adam, Déu és dona i es diu Petrunya, Papicha, somnis de llibertat, La candidata perfecta, L'estació de les dones i Omplir el buit. D'altra banda, el segon cicle es titula Ignasi de Loiola i la seva petjada al món, en el marc de la commemoració dels 500 anys de l'arribada d'Ignasi de Loiola a Catalunya. Inclou films sobre el sant i l'que ell va crear: Van arribar de nit, Silenci, Ignasi de Loiola, El Camí Ignasià i Camino ignaciano.