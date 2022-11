Santpedor acollirà una jornada escolar d'esport inclusiu organitzada per Special Olympics

La jornada Unifica't, que se celebrarà el proper 28 de novembre, té per objectiu afavorir la inclusió mitjançant l'esport i el foment d'hàbits saludables. Hi participaran els alumnes de primer de batxillerat de l'i alumnes de l'd'i tindrà lloc a la zona esportiva de Santpedor, concretament al pavelló municipal Rafa Martínez i a les pistes de tennis i fronton.Els alumnes dels dos centres educatius santpedorencs formaran diversos grups conjuntament i participaran en cinc estacions esportives de, i una sisena estació d'. Les activitats estaran dinamitzades pels alumnes del CFGS d'animació socioesportiva de l'de Sant Joan de Vilatorrada.La iniciativa Unifica't, que està impulsada peri compta amb el suport de l'Ajuntament de Santpedor, és la primera vegada que se celebra a la comarca del Bages i a la demarcació de Barcelona. La jornada està dissenyada perquè els alumnes treballin conjuntament i, a més de les propostes d'activitat física adaptades a tots els participants, es faran un sèrie de reflexions prèvies i posteriors per analitzar la trobada.