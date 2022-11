Sant Fruitós instal·la un cor solidari de recollida de taps de plàstic

Unllueix des de dimecres passat a la plaça Alfred Figueras, a tocar de l'edifici del Nexe - Espai de Cultura de, per tal que els veïns puguin dipositar-hii així contribuir a diferents projectes de laAquest projecte té una doble vessant, per una banda l', ja que fomenta el reciclatge i l'economia circular reconvertint un material que ja no s'utilitza en nous productes, i per l'altra, la, destinant els diners obtinguts del reciclatge d'aquests productes, a causes socials.La Fundació Catalana per la Paràlisi Cerebral és l'entitat on es destinaran els beneficis aconseguits de la recollida de taps al municipi. Aquesta fundació té engegats diferents projectes com la iniciativa "sense transport, no hi ha esport" que ofereixa persones afectades de paràlisi cerebral amb la finalitat d'oferir el suport logístic necessari per a facilitar-los l'accés al lleure i a les activitats esportives.Aquesta estructura en forma de cor, és un contenidor on es poden dipositarfets de polietilè, un material d'alta qualitat i que té molta demanda. S'hi poden dipositar taps d'ampolles d'aigua i refrescos, de productes de neteja, de productes d'higiene com xampús o desodorants, de brics de llet i també d'objectes d'oficina cop taps de cola o de bolígrafs.