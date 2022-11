Sobre Camerata Bacasis

Prop de tres anys després, el dimarts 13 de desembre tornarà ela la sala gran del teatrede, i ho fa amb el gran i festiu concert d', a càrrec de, amb, sota la direcció dei amb els arranjaments deEl concert serà presentat per, que aquesta tardor han protagonitzat, juntament amb set joves més, el programa Artistes que ha emès la, a través del, sota la coproducció deEl preu de les entrades és de 15 euros (12 euros per als menors de 30 anys i per als majors de 65) i ja estan a la venda a través Per a laaquest concert, que arriba just abans de, és un moment important de trobada amb les persones que participen i donen suport al projecte, des de les pròpies famílies i persones usuàries, els equips professionals que hi dediquen la seva professió, col·laboradors, donants i voluntaris, i la ciutadania en general, amb qui l'entitat, que va camí de complir els, vol compartir els projectes que porta a terme i donar veu a persones que en formen part."L'esperem cada any aquest concert i per això aquest any, després de dues edicions sense, encara en tenim més ganes i potser per això hem volgut que el dimarts 13 desembre sigui una festa sonora i musical de la mà d'Electrobacasis", diuen els organitzadors d'aquest concert que, un any més, té el suport de Fundació "la Caixa". El concert és una ocasió per Ampans d'acostar els projectes de sensibilització de l'entitat a favor dels drets de les persones ambi amb necessitats de suport, i destina els beneficis al programa de beques per famílies que l'any passat va arribar a 492 famílies.Camerata Bacasis és una orquestra de cambra formada per joves músics de la Catalunya Central, que ara farà un any, el 3 de desembre de l'any passat,, van cantar nadales per Ampans, de forma solidària, a la plaça de Crist Rei de Manresa.L'orquestra fou fundada l'any 2011 i des d'aleshores ha mantingut la seva filosofia inicial que consisteix en crear i presentar, col·laborar amb d'altres entitats musicals com ara corals o orfeons i expandir la música més enllà dels auditoris i sales de concerts oferint cada any un repertori de música solidària que es presenta a espais com ara presons, residències de la tercera edat o hospitals.Trencant els tòpics d'una "típica" orquestra de música clàssica, Electrobacasis és una aposta per trencar totes les barreres, un gran espectacle amb els temes de més èxit, els grans hits dels últims 50 anys. Des de temes d', passant pel rock català,, entre moltes altres. Música pop, electra, tecno, house.. interpretada per l'orquestra de corda, la cantant Marta Trujillo i el Dj Arzzetm.