El CE Manresa visitarà diumenge un Mallorca B poc golejador

Eljugarà diumenge a les 12 del migdia a laper jugar el partit corresponent a la 12a jornada contra el, l'equip menys golejador del grup a casa seva (3), però també un dels que hi encaixa menys gols (3).Els blanc-i-vermells visitaran lesen un bon moment de joc i resultats a la Segona RFEF després de la victòria, diumenge passat, contra l'Ibiza al Congost , i amb la voluntat de marcar a Mallorca, en un escenari on, fins ara, s'han donat resultats molt curts de gols.tornen a al camp on van fer part de la seva formació com a jugadors. Pascual va jugar amb el rival de diumenge, el Mallorca B, i Sureda ho va fer en el juvenil. Serà la primera vegada que tots dos futbolistes jugaran a Mallorca des que es van establir a Catalunya.Després de l'expulsió per tarjeta vermella diumenge passat, l'entrenadorno podrà asseure's a la banqueta per dirigir l'equip. Tampocno podrà jugar després de rebre una dobla amonestació contra l'Ibiza.El Mallorca B ésamb dues victòries, tres empats i sis partits perduts. Ha marcat un total de 5 gols i n'ha encaixat 10.