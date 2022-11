El feminisme combatiu reivindica la lluita entre companyes per combatre el masclisme

«Fem caure la por» ha estat el lema de la manifestació del 25-N a Manresa. Foto: Pere Fontanals

i siluetes pintades de blanc acompanyades de noms i dates per simbolitzar lesd'aquest 2022. Una llista inacabable de noms, de botxins, de circumstàncies, recitada amb el denominador comú de laper una xacra que no s'atura. Autogestió, autocura, col·lectivització de la lluita. "no ens protegiran més que nosaltres mateixes" reivindica eldeal final de la marxa d'aquest divendres, 25-N. A la plaça Major.Elsencesos abans de la seva inauguració, que serà dissabte, possiblement per temptar, encara més, les compres del Black Friday i l'inici de la Fira de Sant Andreu, han fet de contrapunt de la manifestació del, coincidint amb el, que enguany ha lluit menys que en convocatòries anteriors, amb menys gent i un recorregut més directe, sense aturades ni sorpreses, més enllà de les molèsties de trànsit.Ben Plantada i carretera de Vic amb el lema Fem caure la por fins a la Muralla del Carme, Joc de la Pilota, i Sobrerroca per arribar a la plaça Major, on la posta en escena final sí que hai ha