El Baxi Manresa té un altre partit exigent davant el Gran Canaria

Els'enfrontarà al(dissabte, 18.00h Movistar Deportes 2) després d'uns dies en què va ser capaç de derrotar a un equip top com el Baskonia Pedro Martínez va exposar el cansament com una de les causes de la derrota contra els portuguesos . Per tant, caldrà veure quin és el rendiment amb un termini de recuperació més llarg. A la situació física s'hi uneix la reconstrucció d'un equip que està fitxant jugadors novells. Per un cantó, els rivals no els coneixen però per l'altra cal que s'adaptin a laPedro Martínez afirma que és "una incògnita" saber què poden aportar. La mentalitat és bona i ara cal veure com encaixen dins l'equip. Una altra de les incògnites és la continuïtat d'. Per part del club no hi ha cap comunicat oficial però els imputs que té l'entrenador del Baxi Manresa és que el txec seguirà al Bages. Si es confirma que Wazcynski continua, el Baxi Manresa tindrà overbooking a les posicions exteriors. Ningú esperava el rol que ha adquirits'ha recuperat de la seva lesió. Això ha implicat que Giordano Bortolani ja hagi sortit del club i que s'hagi de prendre una altra decisió. "Podria ser l'tot i que pot ser un altre", ha explicat Martínez.Un dels punts més febles del Baxi Manresa és el joc interior. L'aspecte positiu és haver incorporat Caroline i Tass. El nord-americà ja va debutar a lai l'estonià ho podria fer aquest cap de setmana. Al club bagenc encara li manca fitxar un cinc de referència. El tècnic de l'equip manresà diu que "no és fàcil. Si ho fos ja el tindríem. Portar un cinc no és problemàtic. Ara, que t'ajudi... Ha de tenir el nivell, la qualitat i l'experiència per ajudar-te. Això és l'".El Gran Canaria és un dels equips més en forma de la Lliga Endesa. L'equip deocupa el quart lloc de la classificació amb un balanç de sis victòries i només dues derrotes. Com a local només ha estat derrotat pel líder. Ja a la primera jornada, el Gran Canaria va ser capaç de tombar elcompta amb una plantilla plena de jugadors amb una llarga trajectòria tant al club com a la Lliga Endesa.s'han establert a les Canàries i ofereixen un gran rendiment. A més, el Gran Canaria s'ha sabut reforçar molt bé i ha incorporat jugadors amb ofici comLakovic destaca que el Baxi Manresa ha canviat molt els darrers dies. "Han tingut problemes de lesions. Estan en un moment difícil però és un equip molt ben entrenat i sempre juguen al màxim d'esforç i d'intensitat. Ho vam poder veure la setmana passada quan van guanyar a un equip d'com el Baskonia", ha expressat l'entrenador eslovè. El responsable de la banqueta canària està a l'expectativa de veure quins jugadors tindrà al davant i comenta que "veurem qui ve. Han afegit físic amb el fitxatge del Jordan Caroline, veurem si hi ha un pivot com el Mathhias Tass que obre molt el camp... Al lloc de base hi ha elque va tenir un paper excepcional contra el Baskonia. I a part d'aquests tres jugadors, destacariai Adam Waczynski, que tenen molts punts a les seves mans". Lakovic ha elogiat Pedro Martínez de qui ha reconegut emmirallar-s'hi per intentar fer coses similars.Daniel Hierrezuelo, Javier Torres Sánchez i Andrés Fernández Carretero són elsdesignats per xiular el partit,