L'ha abandonat la competició a ladei ja no viatjarà aper celebrar el partit de dissabte corresponent a l'onzena jornada de lliga. El cuer de la categoria i recent ascendit ha renunciat a continuar. Aquesta serà la primera plaça de descens de les quatre existents a la normativa federativa.El Covisa Manresa ha rebut el comunicat de la renuncia per notificació escrita i també telefònicament per part delde la. Ara, caldrà esperar rebre la normativa reglamentària en la que quedarà especificat el futur de la classificació. A falta de confirmació final, es mantindran els resultats que ha obtingut l'Irefrank Elche fins al moment i s'assenyalarà un resultat fix per a tota la resta de partits fins a final de temporada amb victòria dels rivals del alacantins.