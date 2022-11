Artesans i paradistes ja ocupen el Passeig de Manresa en una nova edició de la Fira de Sant Andreu

Pista de gel

Ladeha començat aquest divendres al matí al passeig Pere III de Manresa, amb més de 60al primer tram, i prop de 30al tercer tram, juntament amb una desena deal segon. La Fira hi serà fins a diumenge, dia en què el comerç de la ciutat obrirà i oferiràEl programa de la Fira inclou la inauguració de laamb un espectacle de patinatge sobre gel, el dissabte 26 de novembre a 2/4 de 6 de la tarda. Dins el mateix acte, es realitzarà l'de la ciutat, que comptarà amb la presència de la presidenta de la UBIC,, l'alcalde de Manresa,, la regidora de Comerç,, i, representant del patrocinador principal Guixés Energia. Seguidament es farà la presentació i encesa de Llums a l'ombra: Llums de Nadal reciclats, ètics i conscients al carrer del Cap del Rec . El diumenge, des de 2/4 de 12 i fins a 2/4 de 2 del migdia a la plaça Crist Rei hi haurà undestinat a infants i l'actuació musical del duetal carrer Guimerà.També se sumen a la Fira de Sant Andreu, laamb la, el dissabte a la plaça Crist Rei, el concurs d'aparadors de la Cambra de Comerç de Manresa , un concurs de fotografia de llums de Nadal organitzat peri diverses entitats de caire solidari, que tindran presència a la plaça Crist Rei el diumenge. També aquest cap de setmana, el divendres s'organitza la primera edició del, Festa del vi i la Gastronimia, al Museu de la Tècnica, i el diumenge la, amb vermut, menú especial, concert, i sessió de tardeo a la Baixada dels drets.La tradicional pista de gel de Manresa fa dies que està col·locada a la plaça de Sant Domènec, i tot i que s'inaugurarà oficialment dissabte, alguns patinadors ja la van començar a gaudir-la dijous a la tarda. Amb 300 metres quadrats, serà al centre de la ciutat fins al 15 de gener, sent lade Manresa, juntament amb els llums de Nadal.[intext2Elsde la pista seran de les 17.00h a les 21.00h els dies lectius entre setmana, i de 11.00h a 21.00h els caps de setmana i durant les vacances escolars. Els dies 24/12, 31/12 i 5/1 la pista tancarà a les 20.00h. L'últim torn per als patinadors serà sempre mitja hora abans del tancament. El preu de l'entrada seran 7 euros, que inclouen els patins, i hi haurà descomptes per als clients del comerç de Manresa.Elsde Manresa gaudeixen d'un descompte per anar a patinar, els matins dels dies lectius i sota reserva prèvia enviant un correu a ubicmanresa@ubicmanresa.com La pista, patrocinada peri per prop de 20 empreses més, va acollir la passada edició més de 12.000 patinadors i prop de 900 alumnes de Manresa.Tal i com es va fer a les passades edicions, la pista de gel compensarà les emissions de CO2 derivades de l'energia consumida invertint en projectes que ajuden a reduir-les.