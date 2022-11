L'Institut Castellet instal·la un dispensador de productes per a la menstruació

L'deés el primer centre de secundària de Catalunya que ha fet instal·lar un, per combatre la, la dificultat o falta d'accés a les proteccions higièniques deguda a la pobresa, i ha aconseguit que el centre sigui certificat com a "menstrualment responsable".Lade l'institut té com a objectiu principal la incorporació de laa tots els processos educatius, anant més enllà de les activitats i propostes puntuals que es fan als dies assenyalats i lluitar contra les discriminacions de manera interseccional. A través de la coeducació vol fomentar lade l'alumnat, tenint en compte la seva diversitat.La pobresa menstrual té com a conseqüència la disminució d'oportunitats en les noies i dones d'arreu del món. La falta d'accés a proteccions higièniques té com a principal conseqüència l', i en particular, de l'per a les més joves. Per tant, és una mesura contra l'absentisme escolar i per assegurar la igualtat d'oportunitats.Alhora, els productes que s'hi ofereixen són de l'empresa bagenca, perquè treballen amb cotó ecològic i sense tòxics i estan compromesos amb la sostenibilitat.Seguint en aquesta línia, es farà unade 2n de l'ESO, que tindrà l'objectiu de normalitzar la menstruació, fomentar la salut menstrual i explicar els diferents productes menstruals. La formació anirà també a càrrec de l'empresa bagenca.L'institut també ha començat aquest curs un projecte a 3r de l'ESO en què es treballen diversos temes relacionats amb. Aquestes actuacions són la continuïtat d'un treball que ja porta anys fent la comissió com diversos tallers de formació per a l'alumnat sobre temàtiques com els micromasclismes, diversitat sexual, violències o educació sexoafectiva.També l'any passat es va inaugurar un, on es proporcionen recursos i vol ser un punt de trobada per a parlar de temes relacionats amb el gènere i la diversitat.