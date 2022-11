La Cambra de Comerç de Manresa convoca la 55a edició del concurs d'aparadors de Nadal

Laha convocat una nova edició, la 55a, del, que buscarà el millor aparador nadalenc del comerç de Manresa. En aquests moments s'ha obert el període d'inscripcions dels comerços participants, que es tancarà el dia 12 de desembre. La inscripció és gratuïta i pot fer-se presencialment a la Cambra, per telèfon al 93 872 42 22 o per correu electrònic a l'adreça andrea@cambramanresa.org Un any més, hi haurà premis en dues categories, la del jurat i la del públic. El guanyador delserà escollit per un grup de persones vinculades al món del comerç, el disseny i la imatge, mentre que elsortirà de les votacions que tothom qui ho vulgui podrà fer a través del seu telèfon mòbil. Es podrà votar fins el dia 12 de desembre a les 12 de la nit. Els dos guanyadors rebran un premi de 300 euros i, a més, se sortejarà un val de 50 euros per gastar als comerços participants al concurs entre totes les persones que participin en la votació del públic.El concurs d'aparadors de Nadal té per objectiu incentivar elde Manresa a mostrar la seva millor imatge en unes dates molt importants per aquest sector com són les nadalenques. A més, a través del premi del públic, es vol animar a tothom a anar a veure aparadors i votar per escollir el millor. Des de la Cambra també s'anima els establiments participants a mostrar els seus aparadors a les xarxes socials per tal d'arribar al màxim de públic.El concurs compta amb el suport de lai l'. Els premis es lliuraran el dia 16 de desembre.