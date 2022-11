Anjo Valentí demana a la Generalitat que «prengui bona nota» i actuï igual amb la Fàbrica Nova

Amb l'aprovació aldels(PGE) pel 2023, amb la partida de 10 milions d'euros per a la Fàbrica Nova de Manresa , l'alcaldable dela Manresa,, espera que "elen prengui bona nota, i actuï fent la seva aportació d'inversió al projecte de la Fàbrica Nova tal com li vam demanar aldes del grup municipal del PSC el passat mes de maig -malgrat no hi va participar cap membre de l'Executiu català-, aprovant si poden ara en les seva situació en minoria, els pressupostos per l'any que ve que el país necessita, i per tant la nostra ciutat”.En definitiva "el que és una realitat és que elaposta clarament per la nostra ciutat, i la prova són els gairebé 20 milions d'euros d'inversió per a projectes en el marc delsja aprovats i anunciats durant aquest any 2022, i que ara es sumaran aquests 10 milions d'euros més per a la Fàbrica Nova provinents dels PGE pel 2023" conclou el portaveu del PSC a l'Ajuntament, Anjo Valentí.