Sant Fruitós organitza un mercat de venda i intercanvi d'objectes de segona mà

Aquest dissabte, eldees convertirà en l'escenari d'un, una proposta que vol facilitar a la ciutadania desfer-se d'aquells objectes que ja no utilitza i poder-los donar una, fomentant així la reutilització i evitant generar residus innecessaris. El mercat se celebrarà de les 10 del matí a les dues del migdiaEls objectes que es portin al mercat poden ser de tota mena: roba, sabates, eines, petits electrodomèstics, joguines, llibres... i. No es poden ni vendre ni intercanviar objectes o productes perillosos ni tampoc animals o aliments. Els preus de venda dels objectes els fixarà cada venedor i l'Ajuntament no es fa responsable de les transaccions que es realitzin:A les 10 del matí, sota el Cobert, es podrà participar en un taller gratuït per tal de poder construir unamb roba per guardar petits objectes. Es recomana portar envasos com llaunes, pots de vidre... així com també retalls de roba en desús. La proposta anirà a càrrec delqui també disposarà de material per poder participar-hi.El mateix dissabte 26 de novembre, sota el Cobert, aquesta iniciativa conviurà amb el tradicional, que se celebra l'últim dissabte de cada mes de forma regular al municipi. Per aquesta ocasió l'també realitzaran un mercat especial amb diferents propostes per als visitants i compradors.El marcat s'emmarca dins laque se celebra arreu del continent del 19 al 27 de novembre i que enguany gira entorn la moda circular i sostenible.