Giordano Bortolani es desvincula del Baxi Manresa

L'etapa dealha estat efímera. Aquest dijous al matí, el club bagenc ha emès un comunicat en què anunciava un acord entre el jugador i l'entitat bagenca per a la seva desvinculació. De fet, ja ho havia avançat Pedro Martínez en la roda de premsa prèvia al partit contra el Benfica L'escorta italià ha jugat set partit a la, on ha fet unes mitjanes de 10,1 punts, 1,7 rebots i 0,3 assistències. A la, els números han estat similars. 9,5 punts, 1 rebot i 0,5 assistències en els dos partits que hi ha disputat.