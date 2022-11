El CACiS del Forn de la Calç de Calders inicia un procés de transformació

El(CACiS) deldeha redefinit la seva línia de treball, el darrer any, amb el, després de 14 anys d'activitats que relacionen art, paisatge, natura, ecologia, ciència, historia i sostenibilitat.El CACiS del Forn de la Calç vol créixer al voltant del significat de la, que és el que li dona un sentit específic des del mateix moment del inici de les seves activitats el maig del 2008. La calç com a element identificador i motivador. La calç des del seu origen geològic fins als seus múltiples usos, la calç com a material reciclable, com a material bàsic en moltes cultures. La calç com material assequible.Per això, des de la CACiS s'inicia el procés amb una jornada per començar a dibuixar les línies del seui la historia de la calç. La jornada, que porta per nom El Forn de la calç / Centre de interpretació: nous escenaris, reptes i oportunitats de l'evolució del patrimoni industrial es portarà a terme aquest divendres a partir de 2/4 de 10 del matí i comptarà amb la participació de Jaume Perarnau, Ferran Climent, Sònia Luna, Jordi Ferrer, Marta Picó, Joan Vendrell i Roser Oduber.[H3]Els ponentsés veí de Calders (Moianès) des de 1992. És l'actual director del. És llicenciat en Història per la UAB, doctor en Història de la Tècnica per l'École des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS) de París i Diplomat en Estudis Avançats i Museologie des Techniques al Conservatoire National des Arts et Métiers també de París.Anteriorment, 1994-2013, ha exercit en el mateix Museu el càrrec de cap de l'Àrea deactuant com a representant del Museu en congressos, reunions científiques i acadèmiques, programes europeus i transfronterers i programes de recerca.És autor de 21 llibres i capítols de llibres i de gairebé una cinquantena d'articles relacionats amb el seu àmbit professional.1985 (Òmnium Cultural del Bages) i1991 (Caixa d'Estalvis de Manresa).és llicenciat en Geologia per la Universitat Autònoma de Barcelona. Va exercir la docència al Departament de(Unitat d'Estratigrafia) de la UAB. Al llarg de 15 anys ha participat activament en diferents projectes de, i actualment forma part del cos d'avaluadors de la. Des del 2012 és el director científic del Geoparc Mundial UNESCO de la Catalunya Central. En els últims vint anys ha realitzat múltiples projectes de recerca relacionats amb la sedimentologia i els recursos naturals.és diplomada en Restauració i conservació de Patrimoni a l'Escola Superior dea Barcelona. Un cop diplomada i ja amb la certesa que volia restaurar façanes i murs vaig realitzar un curs d'especialització en revestiments i morters a l'Institut Gaudí de la Construcció (actualment desaparegut)., geòleg, imembres de l'. A mitjans 2011, el Col·lectiu Patrimoni, integrat per arquitectes, historiadors i altres persones sensibles a la necessitat de preservar el patrimoni arquitectònic de les comarques gironines, i l'Agrupació d'Arquitectes per a la Defensa i la Intervenció en el Patrimoni Arquitectònic (AADIPA) vam posar de manifest que compartíem objectius i interessos en aquest camp. D'aquí va sorgir la iniciativa de promoure les bones intervencions en l'arquitectura històrica i en especial en les arquitectures tradicionals anònimes que formen els pobles i ciutats catalanes.El setembre de 2015, amb l'experiència adquirida en aquests anys de treball, vàrem decidir constituir-nos en una associació amb entitat jurídica pròpia, el(GRETA), l'objectiu principal del qual és incidir en la sensibilització dels estaments pertinents i la ciutadania sobre el nostre ric patrimoni arquitectònic tradicional.és director científic del Forn de la Calç. Ha portat la direcció de projectes de caràcter tecnològic i suport científic als projectes artístics i de sostenibilitat. Enginyer químic. Expert projectes de millora ambiental. Estudis d'eficiència energètica. Gestió de residus. Gestió d'aigües. Control d'emissions. Optimització de processos.és artista i gestora cultural, és directora del Centre d'Art Contemporani i Sostenibilitat (CACiS) El Forn de la Calç, de Calders i presideix l'Associació d'Artistes Visuals de la Catalunya Central. Directora artística delde Manresa, des del 2015, i des del 2020 del noude Manresa. L'any 2021 va rebre elpel seu activisme i impuls en la promoció de les arts visuals, la seva voluntat de fer arribar al màxim de gent possible projectes artístics construïts amb perspectiva de gènere i respecte per l'entorn.