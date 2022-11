UManresa i CETIM creen un premi per incentivar l'enginyeria i la tecnologia en l'educació

Dos premis perquè tothom hi guanyi

Un premi per al territori

i elde la Catalunya Central (CETIM) han convocat la primera edició del. El premi reconeixerà una proposta elaborada per mestres de centres educatius de la Catalunya Central que contribueixi a millorar elLa convocatòria se suma al, que enguany arriba a la cinquena edició i que es convoca amb la col·laboració d', eli el. En aquest cas, l'objectiu és dinamitzar l'educació científica a les aules d'infants fins als sis anys i, com en el cas del nou premi, millorar la qualitat de l'educació en l'àmbit de la ciència. Els centres que vulguin participar en qualsevol de les dues convocatòries han d'inscriure's abans del 23 de desembre.Les escoles i docents inscrits rebran assessorament per idear i construir unaque s'incorporarà a l'escola com a material. Al mateix temps, aquests professionals entraran en contacte amb les propostes que facin altres equips docents, que podran traslladar també als seus centres. A més, s'atorgarandotats amb 600 euros en el cas del primer, 400 en el del segon, i de 200 per a un tercer. En tots els casos, aquesta dotació es destinarà a la compra deper a les escoles.Per això, segons la directora del grau en Mestre d'Educació Infantil,, amb aquests premis "tothom hi guanya", perquè se'n beneficien tant els educadors, que reben formació, com els infants que estudien en aquestes escoles, que podran gaudir de noves propostes vinculades a l'educació científica i tecnològica.En el cas del nou Premi L'Enginyeria i els Infants, l'assessorament i formació que rebran els mestres anirà a càrrec de, Doctora en Química per la UB, docent i formadora de professorat en matèria d'innovació educativa en el camp de les ciències i de la tecnologia. Zurita ha participat en projectes europeus com l'i eli ha coordinat el grup de treball. Actualment coordina el projectei és docent del Màster en Formació del Professorat de la UPC.Totes dues convocatòries s'adrecen a mestres i equips de mestres de centres educatius de la Catalunya Central i estan limitades a 25 inscripcions. Els docents que s'hi inscriguin es comprometen ade l'àmbit deper al seu grup classe, en el cas del Premi L'Enginyeria i els Infants, o bé una proposta de ciència en lliure elecció en el de La Ciència i els Infants.La proposta s'haurà de documentar i concretar en unaseguint les indicacions que proporciona l'organització. També hauran d'assistir a tres sessions deper ajudar-los en l'elaboració de les propostes. Una persona en representació de cada equip haurà de presentar públicament la proposta en una matinal que es farà a l'edificii que comptarà amb l'assistència d'infants vinculats als centres participants que les posaran a prova.Eldels treballs guanyadors es donarà a conèixer el 20 de maig, en el decurs de l'acte de lliurament de premis.