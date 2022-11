Sant Fruitós reivindicarà la construcció en pedra seca amb una sortida guiada diumenge

Amb l'objectiu de fer valdre la tècnica de la pedra seca i les nombroses barraques de vinya que hi ha a, elha organitzat una jornada de descoberta d'aquest patrimoni pel diumenge 27 de novembre.L'activitat consistirà en una ruta circular a peu d'uns 6 km de recorregut per l'entorn rural del municipi on es poden veure nombroses construccions realitzades amb aquesta tècnica. De la mà d'en, historiador deldel municipi, i gran coneixedor del patrimoni local, els participants podran descobrir una mica més sobre aquestes construccions, la seva importància en el, i sobre altres qüestions històriques i geogràfiques.El recorregut, apte per a tothom, està previst que es faci amb unes quatre hores, ja que es combinarà la caminada amben diferents punts.La sortida es farà a 2/4 de 10 del matí, des del pavelló d'esports, i per inscriure's cal enviar un correu electrònic a sfb.museu@santfruitos.cat . Es recomana portarAquesta proposta està inclosa dins la tercera edició de la, que se celebra arreu dels Països Catalans amb diferents propostes de divulgació, coincidint amb el quart aniversari de la declaració de la tècnica de la pedra seca com a