Lídia Pujol actuarà diumenge al Kursaal en un concert dedicat a la cantautora madrilenya Cecilia

Elacollirà aquest diumenge, 27 de novembre a les 6 de la tarda, Conversando con Cecilia, un concert en quèrecuperarà les cançons de la cantautora madrilenyaEl 3 d'octubre de 2017, com per miracle, una cançó de Cecilia composta l'any 1974, sorgeix de la recambra de l'i es fa present en la vida de Lídia Pujol per relacionar-la amb les circumstàncies tants cops repetides al llarg de la història natural: el peix gran es menja el petit.En escoltar Cecilia, Lídia Pujol es va sentir interpel·lada i ha volgut establir una conversa amb elde la cantautora madrilenya que va morir amb 27 anys d'accident quan vivia els moments àlgids de la seva carrera artística. Amb la col·laboració de músics i productors, Lídia Pujol ha despullat les cançons dels arranjaments de l'època per fer que les lletres emergeixin i redescobrir així la profunditat amb la qual Cecilia cantava les seves inquietuds. Algunes de les seves lletres van ser. Aquí en sentirem les versions originals.Al concert del Kursaal, Lídia Pujol estarà acompanyada per una banda formada per(piano),(guitarra clàssica i elèctrica),(flautes/efectes sonors),(bateria),(violí, guitalele) i(contrabaix i baix elèctric).Les entrades per veure Lídia Pujol tenen un preu de 18 euros (15 euros per a majors de 65 anys, menors de 30 anys i escoles de música i 10 euros amb Carnet Galliner) i es poden comprar a les taquilles del teatre Kursaal o per internet