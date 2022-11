Montserrat Badia optarà al seu quart mandat consecutiu com a alcaldessa de Castellbell i el Vilar

L'actual alcaldessa de, ha estat escollida com a cap de llista per a lesde maig de 2023, per unanimitat dels militants de l'Agrupació Socialista del municipi. El passat dia 14, va ser ratificada, pel Consell de la Federació XI del PSC, i finalment eldel partit, aprovà aquesta candidatura, el passat dia 19. D'aquesta manera, Badia optarà a uncom a alcadessa de Castellbell.La proposta ve avalada per unade la candidata, a l'Ajuntament des de 1999, com a regidora, i des de 2011 com alcaldessa. Badia considera que "queda molta feina per fer, propostes i projectes en marxa, que han de ser culminats en els propers anys".Badia ha acceptat repetir candidatura perquè manté "intactes lai els projectes, l'empenta necessària per encarar els reptes pendents, la intensa dedicació i un tema fonamental, un potent equip".