Licitada l'obra que connectarà les línies dels FGC de Manresa i el Vallès per Barcelona

Una segona tuneladora sota el terra de Barcelona

Noves estacions "semblants" a les de l'L9

El perllongament de l'deserà una realitat entre el 2029 i el 2030. Laha publicat aquest dijous la licitació de l'obra per valor de 320 milions d'euros i la previsió és que comenci a executar-se durant l'estiu del pròxim any. El nou traçat unirà les línies del Vallès i el Llobregat-Anoia, que arriba a, entre, amb parada a les noves estacions d', en un trajecte que recorrerà 4 quilòmetres en 7 minuts. La línia millorarà la connectivitat dei, segons els càlculs del Departament de, beneficiarà 70.000 usuaris en un dia feiner i fins a 19 milions a l'any. Es tracta d'un 38% de la demanda anual que preveu tenirquan la línia estigui en marxa.Territori assegura que és una actuació que té "més beneficis que costos". D'una banda, amplia la xarxa interna de Barcelona, sobretot en una zona "poc coberta" pel, i, de l'altra, millora l'accessibilitat ferroviària a la capital catalana, de manera que s'enfoca cap a l'objectiu de reduir elrodat. Es tracta, però, d'una infraestructura "complexa", que requereix construir dues noves–Hospital Clínic i Francesc Macià- i remodelar-ne dues més –Plaça Espanya i Gràcia-. La inversió total ascendeix fins a 430 milions d'euros.La infraestructura suposarà el 4% de la longitud en quilòmetres de la xarxa de FGC. Ara bé, en relació amb larepresentarà fins al 38% del total. És a dir, gairebé 4 de 10 usuaris de Ferrocarril faran servir l'L8. Territori considera que això demostra l'envergadura del projecte, un dels més importants de la xarxa de transport públic que consta al Pla Director d'Infraestructures (PDI) de lade Barcelona 2021 – 2030. Dels 19 milions d'usuaris que es calcula que beneficiarà la línia, es preveu que 15 seran nous. Així mateix, s'estima que la líniapassarà a tenir una demanda de 23,7 a 38,2 milions de viatgers cada any.Un cop comencin les obres, per tal que elsigui una realitat es requerirà unasota el terra de Barcelona, que s'afegirà a la que ja està en marxa en el tram central de l'de metro. En aquest cas, però, serà una mica més petita, amb un diàmetre d'excavació de 10.230 mm. Abans que la màquina comenci a perforar el subsol, Territori ha explicat que realitzarà inspeccions tècniques a més de 13.500 edificis ubicats en la zona d'influència de les obres per tal de garantir que es troben en bones condicions i no hi ha perill. Així mateix, mentre es faci la infraestructura es controlarà la seva evolució.El nou traçat passarà per sota d'infraestructures ja existents, com els túnels de l'i l'a Plaça Espanya o un tram de l'. Territori ha assegurat que ha fet un estudi exhaustiu del terrenyi que les vies –totes d'ample mètric- passaran a una fondària màxima de 52 metres. Un cop acabat el túnel, els recintes i les estructures de les principals estacions -uns treballs que s'allargaran gairebé cinc anys (58 mesos)-, es faran les instal·lacions de vies i serveis. Aleshores es farà una nova licitació, dividida en diferents paquets.El noutindrà una longitud de quatre quilòmetres de túnel, en el que caldrà construir-hi dues estacions (Hospital Clínic i Francesc Macià) i remodelar-ne dues més (Plaça Espanya i Gràcia). Laés que les estacions siguin "semblants" a les de l'L9, amb ascensors de gran capacitat que enllaçaran amb els vestíbuls. A Plaça d'Espanya, el nou accés s'ubicarà al costat muntanya, pròxim al centre comercial. Així mateix, el projecte també detalla que a Hospital Clínic l'estació estarà a la cruïlla entre el carrer, i a Francesc Macià tan pròxima com sigui possible amb la plaça, amb l'objectiu de facilitar la connectivitat amb el tramvia.El tram de quatre quilòmetres també inclourà tres sortides d'emergència: a, al pas pel carreri a. Del perllongament de l'L8, fins al moment lanomés ha licitat per 7 milions d'euros el desviament dels serveis afectats pel nou traçat. Ho va fer al gener, de manera que aquestes tasques ja s'estan duent a terme. Un cop acabin, cap a l'estiu, és quan començarà a executar-se la perforació del subsol.