Els navarclins Xènia Sellarés i Jaume Costa portaran dissabte a Artés «Com dir‑ho?» de Benet i Jornet

Lad'acollirà el proper dissabte a partir de les 6 de la tarda la interpretació de Com dir-ho? deprotagonitzada pels navarclins, que es va estrenar el passat 10 d'octubre al Kursaal de Manresa.Amb Com dir-ho?, Josep Maria Benet i Jornet (1940-2020), autor prolífic amb més de 40 obres publicades i un dels principals renovadors del, va tancar la trilogia de teatre de cambra que va encetar amb Soterrani (2008) i va continuar amb Dues dones que ballen (2011). Xènia Sellarés i Jaume Costa es posen a la pell d'uns personatges intensos, que cerquen les paraules adequades per poder expressar-se. Paraules que esdevenen eines de compensació que els poden ajudar a viure i a poder seguir endavant.Es tracta d'un text apassionant que captiva i enganxa des del primer instant sense. "Fora plou sense misericòrdia. Un professor universitari es presenta al pis d'una alumna que d'aquí molts pocs dies ha de presentar el seu treball de fi de carrera.. Per què s'enfronten? L'única cosa que sembla clara és que l'home li vol dir alguna cosa i no sap com fer-ho. Però què és el què li vol dir? Com dir-ho?".Lesnumerades es poden adquirir a l'Esplai.