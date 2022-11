Es constitueix la comissió de seguiment del POUM de Súria

El saló de sessions de l'va acollir el passat dijous 17 de novembre la sessió constitutiva de la comissió de seguiment del(POUM) del municipi, que actualment es troba en fase de tramitació. Aquest organisme de participació està format per responsables municipals, membres de la corporació, tècnics i representants d'entitats i sectors econòmics i socials de la vila.La constitució de la comissió de seguiment delva estar presidida per l'alcaldei el regidor d'Urbanisme, Economia i Hisenda, Suport a Projectes Estratègics Municipals i Suport a l'Alcaldia,El POUM és l'eina d'per definir les línies bàsiques de creixement i desenvolupament del municipi.En la sessió constitutiva de la comissió de seguiment, també hi van participar l'arquitecte municipal,, i els membres de l'equip redactor del POUM,En el transcurs de l'acte, l'equip redactor va informar sobre l'del POUM i les línies mestres dels treballs d'elaboració realitzats fins ara.Lade la comissió de seguiment del POUM tindrà lloc el proper 15 de desembre.