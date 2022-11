«Next Generation» de mig milió d'euros per a la renovació de l'aigua de les Brucardes i Pineda

El projecte presentat per l'Ajuntament deper a la renovació de les canonades de la xarxa d'abastament d'a les urbanitzacions deha estat acceptat per la Generalitat, que li ha atorgat l'import màxim d'aquesta: 500.000 euros.Sant Fruitós de Bages i l'són els únics municipis catalans de menys de 20.000 habitants que seran els beneficiaris de l'import màxim d'aquesta subvenció dels fons, en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència, finançat per la Unió Europea.Els treballs s'hauran d'executar entre els anys 2023 i 2024, i permetran substituir fins a 3,236 km dede Pineda de Bages i de les Brucardes. Les instal·lacions en ambdues urbanitzacions, compten amb una edat mitjana de cinquanta anys, i concentren la major part de les avaries que s'ocasionen al municipi.Un cop s'hagin executat els treballs s'estima que es reduiran, de mitjana, un 36% de lesen aquests àmbits, el que suposarà incrementar l'eficiència de la xarxa d'abastament i maximitzar l'estalvi d'aigua que s'estima en un volum diari de 101,75 m3.Les actuacions que es realitzaran ja estan contemplades en elaprovat pel consistori.L'execució d'aquests treballs estàen 816.711 euros, un import que es veurà reduït en 500.000 euros, gràcies a l'atorgament de la subvenció.