Les escoles Salipota i Fedac de Súria faran activitats de Casal de Nadal

Lesdeoferiran enguany activitats deper tal de facilitar laen el període no lectiu, amb la participació de l'Ajuntament. El Casal de Nadal es desenvoluparà en els respectius centres escolars els dies 22, 23, 27, 28, 29 i 30 de desembre, en horari de 9.00 a 13.00 h, amb un servei previ d'acollida entre les 8.00 i les 9.00 h.Els nens i les nenes participants hi podran fer. Les inscripcions s'hauran de comunicar als respectius centres. A l'Escola Salipota, fins al dimecres 30 de novembre a través de l'AFA del centre, enviant un missatge a l'adreça de correu electrònic afasalipota.extra@gmail.com , i a l'Escola Fedac, a través de la mateixa escola, enviant un missatge a l'adreça de correu electrònic fedac.suria@fedac.cat Elper als sis dies d'activitats serà de 18 euros per infant. En cas d'inscripció per a dos o més germans, el preu es reduiria fins als 15 euros per infant per als sis dies d'activitat. Es pot sol·licitar més informació en aquestes mateixes adreces de correu electrònic.L'organització del Casal de Nadal de l'Escola Salipota és a càrrec de l', a través de l'àrea de Benestar Social, de l'AFA del centre i de la ludotecaEn el cas del Casal de Nadal de l'Escola Fedac, l'organització és a càrrec de l'Ajuntament de Súria, a través de l'àrea de Benestar Social, i del propi centre escolar.La celebració del Casal de Nadal compta amb el suport del programadel departament d'Igualtat i Feminismes de la Generalitat.