Visita guiada a l'exposició «Sant Ignasi a Manresa, 22 mirades artístiques», dissabte a la tarda

El proper dissabte a les 7 de la tarda, laacollirà una visita guiada a Sant Ignasi a Manresa, 22 mirades artístiques, unaque reuneix les creacions de vint-i-dos artistes contemporanis a l'entorn dels episodis manresans protagonitzats perfa 500 anys., comissàries de la mostra, seran les encarregades de realitzar un recorregut comentat per les diferents obres, posant en valor les diverses disciplines, gèneres i tècniques emprades pels artistes, així com la interpretació plàstica dels diferents escenaris o experiències protagonitzades pel fundador dels jesuïtes a Manresa. L'exposició va inaugurar-se el passat 10 de novembre i ha despertat l'interès de centenars de visitants, fins al punt d'esgotar-se en pocs dies els catàlegs editats amb motiu seu.Lessón obra dels artistes Joan Carrió, Ignasi Corrons, Eduard De Pobes, Ernest Descals, Miquel Esparbé, Joaquim Falcó, Àngels Freixanet, Marta Genís, Valentí Gubianas, Ramon Maria Jounou, Aida Mauri, Jaume Mestres, Josep Oriol Olivé, Agustí Penadès, Lluís Puiggròs, Rodrigo Rodríguez Comos, Elisabet Salat, Lluís Sánchez, Josep Maria Sarrate, Ferran Serra, Adrià Torres i Yolanda Urango.Cadascuna de les obres s'exposa acompanyada de la, d'un breu comentari artístic i d'un codi QR que dona accés a la biografia artística del seu creador, uns materials materials elaborats per les mateixes comissàries amb motiu del treball de recerca que han realitzat a l'