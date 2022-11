Cabrianes celebrarà diumenge la tercera edició del Mercat de l'Oli i de Nadal

celebrarà aquest proper diumenge, dia 27 de novembre al matí, el terceri, a la vegada, elamb productes locals com el pa i les coques, els làctics, el vi, la verdura, els ous ecològics i les produccions artesanes i casolanes dels veïns i veïnes de la població.Aquesta edició estarà marcada per laa causa de la sequera. Comptarà amb la participació de productors d'oli del Bages, de l'Empordà, del Baix Ebre i de la Noguera, com el cas de la marcaamb seu a Cabrianes, i oliveres d'Artesa de Segre.Els olis són majoritàriament d'oliva de laperò també de la, pròpia de l'Empordà, i ja hi haurà els olis de la collita d'enguany, és a dir, olis molt verds i frescos. El mercat es complementarà amb la venda d'olives verdes, farcides i altres productes gormands.L'Ajuntament de Sallent, l'OTP i AVV de Cabrianes i l'organització han previst per aquest dia unaa Cabrianes a causa de l'èxit de les edicions anteriors del mercat. En cas de mal temps, està previst que els dos mercats se celebrin a cobert.