La manifestació del Comitè Feminista 25-N tindrà com a lema «Juntes fem caure la por»

De nou, amb motiu del, elde, format per col·lectius feministes combatius i anticapitalistes, organitza una manifestació aquest divendres que, enguany, tindrà com a lema Juntes fem caure la por.La marxa, que partirà de laa les 7 de la tarda, recorrerà les principals vies del centre de la ciutat, sense que l'organització hagi entrat en detalls sobre quin serà el recorregut exacte o sobre si es portarà a terme, i on, alguna acció reivindicativa.Els col·lectius femilistes combatius de Manresa hanaquesta setmana a diferants punts de la ciutat.En paral·lel, aquest dijous,i elorganitzen unamb la instructora, de. Tindrà lloc a l'ateneu Popular la Sèquia a partir de les 7 de la tarda, i cal inscriure's anticipadament omplint aquest formulari.