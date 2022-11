El PSC de Sant Joan incorpora Toni Sánchez, exdirector dels CAP de la Catalunya Central, per a les eleccions

El metges'incorporarà a la llista delde cara a lesde maig de 2023. La candidatura, encapçalada per la portaveu nacional dels socialistes, comptarà en els primers llocs amb qui ha estat director dedurant els darrers 13 anys.Sánchez entra a formar part de l'equip de Tortolero, segons la candidata, amb "l'objectiu de reforçar el projecte municipal socialista ambque aportin nous coneixements i noves idees per enfortir Sant Joan de Vilatorrada".Sánchez és llicenciat en medicina i cirurgia per la Universitat Autònoma de Barcelona i especialista en medicina familiar i comunitària. D'entre els càrrecs ocupats en la seva trajectòria professional, destaca també la direcció delsdel Bages-Berguedà. Màster en direcció d'institucions sanitàries, és un membre actiu de la comunitat associativa del municipi. Ha estat president de l'durant cinc anys, vicepresident del, vocal deli vinculat alSegons Sánchez, se suma al projecte de Tortolero convençut que "és l'impuls que Sant Joan de Vilatorrada necessita". El fitxatge de Toni Sánchez, que entra a formar part de la llista com a, és el primer anunci de les noves incorporacions que la candidatura d'Elia Tortolero prepara per assolir l'alcaldia el maig de 2023, un anunci que arriba després de l' acte de presentació de la cap de llista del passat 12 de novembre