El 17è Cros Escolar Ciutat de Manresa incorporarà la 1a Cursa de Relleus Inclusiva

1a Cursa de Relleus Inclusiva

El 17ètornarà a ser puntuable per a ladei és organitzat conjuntament per l'i elamb la col·laboració deli la. S'esperen participants de tota la comarca i les inscripcions per als infants i adolescents escolaritzats a Manresa, només a aquesta prova, és gratuïta. Per poder participar a la resta de les proves de les que consta aquesta fase, caldrà abonar al Consell Esportiu del Bages la inscripció de 25 euros.El seguit de curses, que engegaran a 2/4 de 10 del matí, es distribueixen per edat i sexe amb unaque va des dels 3.000m als 200m, amb sortida i arribada a l'i amb la utilització delque voreja els camps de beisbol, rugbi i futbol. A mesura que vagin acabant les curses de cada categoria es lliuraran els trofeus als 3 primes classificats de cada prova.Enguany, l'Ajuntament de Manresa, el Consell Esportiu del Bages i la Fundació Ampans, s'han unit per oferir unadins la matinal esportiva. Es tracta de la 1a, una cursa de relleus no competitiva per a persones amb diferents capacitats.Aquesta proposta, pionera a la demarcació de Barcelona, té l'objectiu d'introduir l'esport adaptat a la vida de la ciutat, normalitzar lai, especialment, impulsar activitats inclusives que facilitin la relació entre infants i joves amb diferents capacitats. Neix com un següent pas a la 1a, celebrada el passat 28 de maig i també coorganitzada per l'Ajuntament i Ampans, una cursa lineal i no competitiva que va tenir la participació de més de 60 infants i joves amb discapacitat.Buscant la plena inclusió, més de deu equips correran en aquesta primera Cursa de Relleus Inclusiva. Es realitzarà amb una posta deamb diferents capacitats i sobre, que van entre els 120m a 60m, a completar pels integrants de cada equip fins a realitzar una distància total de 300m sobre el tartà de l'estadi.Aquestes curses es realitzaran amb la col·laboració de persones voluntàries de la Fundació Ampans, que han centralitzat la inscripció dels participants, i acompanyaran a cada grup de corredors a la seva línia de sortida o presa de relleu.