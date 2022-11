Bacardit crearà una Regidoria de Convivència i proposarà Manresa com a capital de Catalunya

Garantir el dret al treball per fer la pobresa irrellevant"

"Qui la fa, la paga" i "protegir la propietat privada"

Manresa, capital de Catalunya

L'alcaldable dea Manresa de cara a les, ha presentat el seu projecte de ciutat aquest dimecres a la sala petita del, amb la platea plena i un format en què només ell, una pantalla, una cadira i un faristol han estat protagonistes.Bacardit ha fet la presentació vertebrant el seu projecte en tres eixos:, tres factors dels que, al seu entendre, està mancada la Manresa actual. "Ens cal, però hi som a temps", ha afirmat, tot assegurant que no entraria "en baralles de poca volada".Per a això, entre moltes altres propostes, ha assegurat que "el millor subsidi és tenir oportunitats", que crearà unaque impulsarà "la signatura d'unper part de tots els veïns de la ciutat", i que sol·licitarà que Barcelona traspassi a, "com Camberra respecte de Sidney o Brasilia amb Sao Paulo".El candidat ha proposat crear la, per fer créixer la ciutat en població i en empreses. "Hem de passar de ser ciutat d'acollida a ciutat d'oportunitats, ja que només si es garanteix elpodem aconseguir que la". "Només vull que una persona no tingui treball:", ha bromejat. "O si més no, que no tingui treball en donar quelcom tan bàsic com el menjar", ha aclarit tot seguit.També ha defensat la voluntat de crear una, i ha demanat desencallar la urbanització del, "encara que per tirar-ho endavant haguem de rebaixar les pretensions actuals". El candidat s'ha mostrat convençut que el projecte de laés una gran oportunitat, però ha avisat que "hem de fer-ho bé, no pot ser que sigui una", i per això s'ha mostrat convençut que "no pot ser que tot ho faci l'Ajuntament".En el capítol de l'ordre, Bacardit s'ha mostrat molt més contundent. "Hi ha, per molt que l'alcalde ho vulgui amagar", ha afirmat, tot mostrant-se convençut que hi ha uns"que són universals, per sobre d'origens, creences i religions". Per això, ha proposat crear el "contracte cívic", i crear la Regidoria de Convivència que aniria lligada a la de Seguretat."Volem una ciutat tranquil·la i segura, en què", ha afirmat, tot incidint en el fet que "Manresa necessita" i també que "cal introduir la figura de l'".Capítol apart han merescut les. "Hem de", ha afirmat per, tot seguit, etzibar que "és vergonyós" que Manresa tingui 1.100 pisos ocupats "i que lade l'Ajuntament no faci res". Per al candidat, qui estigui ocupant un pis per necessitat "s'ha de derivar a Serveis Socials", i qui no, "". Per això ha reclamat que "ens cal un".Finalment, en el capítol d'orgull, Bacardit ha assegurat que cal "harmonia" a l'i uns projectes urbanístics "que posin per davant les persones i". En aquest aspecte ha apostat per la "externalització" de la redacció de projectes, i que els tècnics de l'Ajuntament "es dediquin a"."Tenim un espai públic de baixa qualitat, amb uni amb una ordenació que permet carrers en cul de sac i corves gairebé impossibles, com si fos un", ha reflexionat. Ha reclamat la recuperació de Forum per a aquestes tasques, "unque van ofegar a l'època del tripartit".També ha reclamat la, però no només de la Catalunya Central, sinó del país. "Si el nostre somni és ser independents, hem de poder reclamar una descentralització administrativa com va fer Sidney a favor de Camberra, o Sao Paulo a favor de Brasilia", ha reivindicat.Ha tingut temps d'entrar en demografia tot repassant el creixement poblacional d'altres ciutats del país, com Vic, Girona o Igualada... "Manresa també ha crescut aquests darrers vint anys, ¿però de quina manera?", s'ha preguntat. "Doncs substituint la població que marxava a viure a pobles de la comarca o més lluny per persones que han vingut de fora:", ha lamentat.Per això també ha qüestionat la necessitat del"que ens costarà 300.000 euros l'any i això no ho pagarà el turisme, sinó els mateixos de sempre".Aplaudiments, salutacions i abraçades han tancat el primer acte públic del candidat de Junts a l'alcaldia de, amb unes propostes que han recordat Convergència, més moderna, però també més desacomplexada.