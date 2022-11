El PSC Manresa recordarà aquest divendres a Jordi Marsal en un acte obert a la ciutadania

El passat 21 de febrer moria Jordi Marsal , i eli de la Federació del Bages, Berguedà, i Solsonès del partit li dedicarà un acte d'homenatge el proper divendres, 25 de novembre, a les 7 de la tarda, obert a tothom, a la seu del PSC a la carretera de Cardona, 17.L'homenatge comptarà amb la presidenta del Congrés dels Diputats,, antiga companya parlamentària d'en Marsal, i dels primers alcaldes socialistes de Manresa,, i també amb la seva família.Dels inicis de l'i la constitució del Partit dels Socialistes de Catalunya, Jordi Marsal va començar pel municipalisme i va desenvolupar una vida política extensa i reconeguda ali alcom a especialista en temes dedurant 26 anys, i també va comptar amb un reconegut bagatge a nivell europeu en aquestes mateixes polítiques d'Estat. Ha estat, conjuntament amb els també socialistes catalans, un dels civils amb més pes dins del Ministeri de Defensa."Aquest és el principal recorregut polític vital del qui podem afirmar fou elque mai abans no ha tingut Manresa, però alhora en volem també destacar la seva figura i treballs com a polític de la proximitat, iniciador del municipalisme manresà des de la Transició. Per tant un" segons l'alcaldable del PSC,Marsal va serdel 1979 al 1987 amb Joan Cornet al capdavant com a alcalde, i posteriorment liderà l'oposició fins al 1995 on va treballar perquè Jordi Valls assolís l'alcaldia de nou pel PSC de Manresa.Per l'alcalde Valls "en Marsal va formar part d'una generació de polítics que va fer la Transició des del municipalisme i des del Congrés dels Diputats. On sabia valorar la, als quals veia com a tals i no com a enemics. Feia servir la dialèctica per convèncer i per defensar i argumentar les seves posicions".Aquest divendres, Manresa, i el que fou el seu lloc de treball a la ciutat, la seu del PSC a la carretera de Cardona num, 17, li oferiran un homenatge obert a tota la ciutadania.