El Banc de Sang i Teixits de Manresa inicia la campanya de Nadal

Un calendari d'advent únic

Nadal al Banc de Sang i Teixits de Manresa

Horari de Nadal al Banc de Manresa

Cada dia fan falta a Catalunyaper atendre les necessitats dels pacients ingressats en clíniques i hospitals. La sang no es pot fabricar i l'única manera d'assegurar que tothom tindrà la sang necessària és la donació altruista. Per això, el Banc de Sang convida tothom a anar aDurant el mes depel canvi d'hàbits de la ciutadania: vacances, dies festius, celebracions de Nadal,... A més, aquest any el pont del 6 i el 8 de desembre fa preveure una disminució encara més gran.Fins aquest diumenge, totes les persones que vinguin a donar sang i plasma al, a l'accés a l'hospital Sant Joan de Déu, s'emportaran unsolidari.A més, des de l'1 de desembre, al web del Banc de Sang també s'hi podrà trobar un, que contindrà missatges d'agraïment de persones que han necessitat sang i curiositats al voltant de la donació.A banda de la campanya que es fa arreu de Catalunya, el Banc de Sang i Texits de Manresa comptarà amb lafins al 6 de gener. Tothom qui vingui a donar sang, plasma, plaquetes o llet materna hi pot participar. La persona guanyadora serà qui triï el número coincidint amb les últimes 3 xifres de la. El premi és una, amb productes obsequiats pels col·laboradors del Banc: Abadal, Mengem Bages, Dolç i Sec, Sarrió i l'Associació de Donants de Sang del Bages.El Banc de Sang obra generalment els dilluns, dimecres i dijous de 9h a 20h. Amb motiu de les festes, hi haurà una modificació en l'horari d'atenció: el dijousde 9h a 14h. Es recomana demanar cita prèvia a través del web del Banc de Sang de Manresa