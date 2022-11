L'infantil del Bàsquet Manresa jugarà la fase previa de la Minicopa contra Breogan, Betis i Fuenlabrada

L'equip infantil deljugarà la fase prèvia de laentre el 6 i el 8 de desembre contra el, eli el. Els bagencs estaran enquadrats al grup D d'una competició que es celebrarà a l'Alqueria i la Fonteta de, i d'on sortiran els sis equips que acompanyaran el, com a vigent campió, i el, com a amfitrió a la fase final.El primer partit del Bàsquet Manresa serà contra el Breogan el dimarts 6 de desembre a les 5 de la tarda. L'endemà, els bagencs tindran dos partits més. Contra el Betis a un 1/4 d'1 del migdia i davant el Fuenlabrada a 3/4 de 7 de la tarda.Els primers de cada grup es classificaran directament per a la Mincopa de. Els segons hauran de disputar un partit davant un altre segon el dijous 8 de desembre en busca de les darreres dues places.La temporada passada, elva aconseguir la classificació per a la fase final.D'altra banda, el jugador detambé jugarà el torneig com a jugador convidat per part del. Es tracta d'un jugador que destaca per la seva faceta anotadora.